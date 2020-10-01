بعد مفاوضات مطولة امتدت على مدار أسابيع، أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم المدافع الأميركي سيرجينو ديست قادما من أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد لـ5 مواسم.
وتمت الصفقة مقابل 21 مليون يورو فضلا عن 5 ملايين إضافية وفقا لأداء اللاعب صاحب الـ19 عاما، مع شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.
وسيرتدي ديست القميص رقم 2 مع برشلونة، وفق صور نشرتها حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبزغ نجم ديست بسرعة مع أياكس من انضمامه إلى النادي عام 2018، وسيلحق بزميله فرانكي دي يونغ الذي انضم إلى "كامب نو" الموسم الماضي من النادي الهولندي.
وبدأ المراهق اللعب للفريق الأول لأياكس الموسم الماضي، وظهر 38 مرة سجل خلالها هدفين، علما أنه خاض 3 مباريات دولية مع المنتخب الأميركي.
وبإمكان ديست اللعب في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، ويعد أبرز المواهب الواعدة في الدوري الهولندي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ21 مليون يورو.. برشلونة يعلن ضم "المراهق الأميركي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.