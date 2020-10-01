يريفان تتهم تركيا بالعودة إلى جنوب القوقاز لمواصلة إبادة الأرمن

اتهمت السلطات الأرمينية، تركيا بالعودة إلى جنوب القوقاز لمواصلة "إبادة الأرمن"، وذلك على خلفية النزاع الواقع بين أرمينيا وأذربيجان التى تدعمها أنقرة حول منطقة ناجورنى قره باغ،





وتعود جذور الخلافات بين تركيا وأرمينيا إلى قضية إبادة الأرمن خلال الحقبة العثمانية، حيث ترفض أنقرة الاعتراف بوجود جرائم حرب ارتكبها العثمانيون وكان ضحيتها الأرمن. وتصنف 20 حكومة، بينها حكومات فرنسا وألمانيا وروسيا، رسميا قتل الأرمن فى عهد الإمبراطورية العثمانية على أنه "إبادة جماعية". ودأبت تركيا على اتهام مَن يصف المجازر التى ارتكبت بحق الأرمن فى الحرب العالمية الأولى بأنها إبادة جماعية بـ"التآمر" ضدها.

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