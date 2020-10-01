السعودية تعلن تسجيل 492 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة السعودية في بيان لها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في البلاج منذ تفشي الجائحة وحتي الان ارتفع ل 335,097 حالة.
وذكرت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 592 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى 319,746 حالة منذ بداية الجائحة.
كما سجلت الصحة السعودية 26 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4794 حالة
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