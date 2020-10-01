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تعثر اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان لهذا السبب

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ذكرت قناة "كان" العبرية، أن مسؤولين في السودان ألمحو إلى أن مسألة اتفاق السلام مع إسرائيل ليست متعلقة بالقضية الفلسطينية، بل بحجم المساعدات المالية التي سيتلقاها.

 

وقال رئيس حزب "الأمة" مبارك الفاضل، إنه "إذا خدم التطبيع مصالح السودانيين فنحن معه"، مضيفًا أن "القضية الفلسطينية تجاوزت مسألة الصراع المسلح والمواجهات ودخلت في إطار التطبيع والمفاوضات وبالتالي لم يعد هناك حرج على السودان في أن يقوم بذلك بنفسه".

 

وبدوره أوضح الناطق باسم الجبهة الثورية، محمدين محمد، أنه "إذا كان هناك حل لإزالة معاناة الشعب السوداني عبر بوابة التطبيع فنحن ندعم ذلك".

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وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تعثر مساعي الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل لأسباب مادية.

 وجاء في التقرير أن الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل عرضت أقل من مليار دولار دعمًا للسودان -جزء كبير منها بشكل ائتمان وقود واستثمارات وليست أموالًا نقدية

 في حين طالب المفاوضون السودانيون بضعف ذلك على الأقل.

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