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الرئيس الفرنسي يشن هجوما حادا على تركيا

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حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من خطورة الوضع في إقليم ناجورنو كارباخ؛ مشيرا إلى وجود أدلة على نقل تركيا لمقاتلين سوريين إلى الإقليم المتنازع عليه. 

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، قال ماكرون إن المقاتلين السوريين نقلوا من غازي عنتاب التركية إلى كاراباخ.

وحول الأزمة في شرق المتوسط، أكد الرئيس الفرنسي أن التضامن مع اليونان وقبرص غير قابل للتفاوض؛ مؤكدا رغبة باريس في إجراء حوار مع تركيا دون التنازل عن القيم الأوروبية.

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على دعم بلاده لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ، بالرغم من الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار بين البلدين.

وزعم أردوغان أن "السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها"، مؤكدا: "سنواصل دعم أشقائنا الأذربيجانيين بكل إمكاناتنا انطلاقًا من مبدأ "شعب واحد في دولتين".

حول الأزمة مع اليونان وقبرص، ادعى اردوغان "لسنا مع التوتر أو الاضطراب في شرق المتوسط ولكنا نعمل على حماية حقوقنا".

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