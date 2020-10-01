الأمم المتحدة وواشنطن تعلقان على اتفاق لبنان وإسرائيل على التفاوض لترسيم الحدود

علقت كلا من الأمم المتحدة وواشنطن، اليوم الخميس، على اعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق على إطار للمفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية

وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة عن دعمها أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان لتعزيز الثقة، حسبما أفادت شبكة "العربية".

كما أعربت واشنطن عن تطلعها إلى بدء محادثات الحدود بين لبنان وإسرائيل قريبا، مشيرة إلى أن البلدين طلبا الوساطة الأمريكية لتسهيل المفاوضات.

وقبل قليل، رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعلان لبنان وإسرائيل اتفاقهما على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الاتفاق على مفاوضات إسرائيلية لبنانية نتيجة 3 سنوات من المساعي وخطوة تخدم حماية مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة.

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وأكد بومبيو أن التفاوض اللبناني ـ الإسرائيلي سيوفر إطار عمل مشتركا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان وإسرائيل طلبتا من الولايات المتحدة العمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال بري إن اتفاق ترسيم الحدود سيودع لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة.

وتابع بري أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود سيوقعه كلا من لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل.

وأضاف بري أن اتفاق إطار العمل لترسيم الحدود ينص على أن تبذل أمريكا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات مع إسرائيل بأسرع ما يمكن.