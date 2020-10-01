برغم تعقد العلاقة مع تركيا.. ميركل تطالب الاتحاد الأوروبي بحل سلمي لأزمة شرق المتوسط

أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العلاقة مع تركيا معقدة، ويجب على الاتحاد الأوروبي محاولة "حل التوترات بشكل سلمي" في شرق البحر المتوسط.

وخلال تصريحات بالمجلس الأوروبي في بروكسل اليوم، أكدت ميركل، أنه على الرغم من الصعوبات، دعت الاتحاد الأوروبي إلى العمل عبر الدبلوماسية لتخفيف التوتر في بحر إيجة.

وطالبت بعقد حوار والوصول إلى حل سلمي بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى بشأن التنقيب في شرق المتوسط.