المجلس الأوروبي يوجه صفعة لـ أردوغان: متضامنون مع اليونان ضد انتهاكات تركيا

أعلن المجلس الأوروبي، الخميس، تضامنه بصورة كاملة مع اليونان وقبرص في مواجهة الانتهاكات التركية.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأٍ عاجل لها، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن قمة اليوم ستركز على شرق المتوسط والعلاقة مع تركيا، معربا عن تضامنه مع اليونان وقبرص.
ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم قمة أوروبية تخصص للعلاقات الدولية وتناقش التهديدات والتوتر في المتوسط بين تركيا ودولتين أوروبيتين هما اليونان وقبرص.
وتنوي دول الاتحادة الأوروبي الـ27 ، اليوم، توجيه رسالة حازمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتعبير عن تضامنها التام مع اليونان وقبرص؛ إلا أنه من غير المرجح أنها ستضر بالحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة بإطلاق
وفي وقت سابق، دعا رئيس المجلس الاوروبي أنقرة لإظهار موقف "بناء" في تسوية الخلافات مع أثينا ونيقوسيا بشأن ترسيم حدود هذه المناطق، ملوحا في المقابل بفرض عقوبات على النظام التركي.
هذا وقد طالبت قبرص الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بموقف أكثر صرامة ضد تركيا في اجتماع بروكسل، مهددة بمعارضة فرض العقوبات على بيلاروسيا.
ووفقا لـ "رويترز"، أعلن المتحدث باسم الخارجية القبرصية، الخميس، أن بلاده ستقف ضد عقوبات يزمع الاتحاد الأوروبي فرضها على بيلاروس، وأن هذا الإجراء سيستمر ما لم تكن هناك خطوات مماثلة ضد تركيا في اجتماع بروكسل.
كما أعلنت اليونان، اليوم الخميس، دعمها لقبرص في أزمة المتوسط من خلال المساعدة في استئناف المحادثات بشأن حل القضية القبرصية؛ وذلك في تحد واضح لتركيا.
قدم رئيس الوزراء اليوناني تطمينات بأن إنهاء الاحتلال التركي وتحقيق حل عادل وقابل للتطبيق وعملي لمشكلة قبرص لا يزالان مصدر قلق وطنيا كبيرا لليونان.
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