أول تعليق من إسرائيل علي محادثات ترسيم الحدود مع لبنان وتكشف موعدها

أعلن يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي اليوم الخميس، إن إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء نزاع طويل حول الحدود البحرية بين البلدين، اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميًا.

وقال الوزير في بيان إنه من المتوقع إجراء المحادثات بعد عطلة عيد العرش "السوكوت" اليهودي التي تنتهي في 9 أكتوبر الجاري.

وفي سياق منفصل أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن حالة التأهب الأمنية العالية شمال البلاد ستستمر إلى ما بعد عيد العرش الذي يبدأ الأسبوع القادم، وذلك على ضوء إمكانية قيام حزب الله بتنفيذ عملية انتقامية.

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وبحسب الصحيفة، فإن هذه الحالة العالية من التأهب مستمرة منذ 70 يومًا والتي خلالها فشل حزب الله مرتين بتنفيذ العملية الانتقامية لمقتل أحد ناشطيه في غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا.

وفي السياق، ذكرت "معاريف"، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية لم تفاجأ من الرد السريع للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، الذي سمح بإقامة جولات لصحافيين في المواقع التي نشرت عنها إسرائيل، بعد خطاب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في الجمعية العمومية.