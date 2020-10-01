روسيا.. انتاج صواريخ لضرب الدرونات

روسيا.. انتاج صواريخ لضرب الدروناتقررت روسيا اليوم الخميس، إنتاج صواريخ صغيرة الحجم لمنظومة الدفاع الجوي “Тор-М2” المضادة للطائرات، لاستخدامها في ضرب الدرونات.

وقال القائد العام للقوات البرية الروسية اللواء أوليغ ساليوكوف، “نظام الدفاع الجوي Tor-M2 هو الآن الأكثر فعالية في المعركة ضد الدرونات التكتيكية. وفي الوقت نفسه، تتجاوز كلفة الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قيمة الطائرات الصغيرة بدون طيار بشكل كبير. ومع وضع هذا في الاعتبار، يجري العمل الآن على إنتاج صاروخ صغير الحجم رخيص نسبيا لهذه المنظومة”.

وأضاف أنه “يتم الانتهاء أيضا من تصنيع منظومة مدفعية مضادة للطائرات بعيار 57 مم”.

وأشار ساليوكوف إلى أن “الدرونات هي أهداف نموذجية للدفاع الجوي العسكري، وأن النظام الحالي متعدد المراحل ككل، يضمن محاربتها بالكفاءة المطلوبة”.وكالات

