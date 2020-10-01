روسيا.. انتاج صواريخ لضرب الدرونات
قررت روسيا اليوم الخميس، إنتاج صواريخ صغيرة الحجم لمنظومة الدفاع الجوي “Тор-М2” المضادة للطائرات، لاستخدامها في ضرب الدرونات.
وقال القائد العام للقوات البرية الروسية اللواء أوليغ ساليوكوف، “نظام الدفاع الجوي Tor-M2 هو الآن الأكثر فعالية في المعركة ضد الدرونات التكتيكية. وفي الوقت نفسه، تتجاوز كلفة الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قيمة الطائرات الصغيرة بدون طيار بشكل كبير. ومع وضع هذا في الاعتبار، يجري العمل الآن على إنتاج صاروخ صغير الحجم رخيص نسبيا لهذه المنظومة”.
وأضاف أنه “يتم الانتهاء أيضا من تصنيع منظومة مدفعية مضادة للطائرات بعيار 57 مم”.
وأشار ساليوكوف إلى أن “الدرونات هي أهداف نموذجية للدفاع الجوي العسكري، وأن النظام الحالي متعدد المراحل ككل، يضمن محاربتها بالكفاءة المطلوبة”.وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا.. انتاج صواريخ لضرب الدرونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.