أخبار عالمية

العراق يعلن اعتقال مهاجمي مطار أربيل والبعثات الدبلوماسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، الخميس، إنه جرى توقيف مرتكبي الهجوم على مطار أربيل ومستهدفي البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وذكر الخفاجي، في حوار مع "دوت الخليج"، أنه "تم القبض على أشخاص متورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد إلى جانب مرتكبي الهجوم على مطار أربيل.. والتحقيق جار معهم وفق المعلومات المتوفرة لدينا".

وأضاف: "لا يمكن أن نعطي تفاصيل بشأن الذين تم اعتقالهم.. لكن سيتم إعلان الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات بعد اكتمال التحقيق".

وتابع: "مستعدون لاستخدام القوة ضد كل من يستهدف البعثات الدبلوماسية، ولن نتهاون مع أي جهة تمس بأمن العراق".

Advertisements

وختم الخفاجي حديثه بالقول: "نحن في القيادة، نقوم بعمليات وجهود استخباراتية مهمة ضد كل من يستخدم الجريمة المنظمة.. واجبنا هو حماية البلاد وتقديم الأمن والأمان للشعب العراقي وللبعثات الديبلوماسية".

وقال الجيش العراقي، الأربعاء، إن مجموعة إرهابية أطلقت صواريخ على أربيل، عاصمة كردستان العراق، من محافظة نينوى شمالي العراق.

ورجح متابعون للشأن العراقي أن يكون الهجوم على مطار أربيل رسالة من الجماعات المسلحة الموالية لإيران تفيد بأنها قادرة على استهداف المصالح الأميركية، حتى إن نقلت واشنطن سفارتها من بغداد إلى أربيل.

والاثنين الماضي، أسفر إطلاق صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي، عن مقتل 5 أشخاص وجرح اثنين على الأقل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعلن اعتقال مهاجمي مطار أربيل والبعثات الدبلوماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا