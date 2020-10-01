"شكلك لا يوحي أنك امرأة".. موقف محرج واعتذار لبطلة رفع أثقال

تلقت امرأة اعتذارا رسميا من شركة طيران، بعد أن رفضت السماح لها بالصعود إلى الطائرة بدعوى أن "شكلها لا يوحي بأنها امرأة".

وقالت آنا توريفو، البالغة من العمر 42 عاما، في منشور على حسابها في "إنستغرام"، إنها واجهت "موقفا مرعبا حين طرحت عليها أسئلة شخصية ومحرجة أمام الركاب، قبل دقائق من موعد رحلتي على متن خطوط أوتير الروسية".

وذكرت بطلة رفع الأثقال الروسية التي اختارت حلق شعر رأسها: "مُنعت في البداية من السفر من سان بطرسبورغ إلى مدينتي كراسنودار عبر موسكو، لأن أفراد الأمن اعتقدوا أنني رجل".

وتابعت: "قالوا إن جواز سفري يشير إلى أنني امرأة لكن شكلي لا يوحي بذلك. كان الأمر مهينا. لقد تم توبيخي كطفلة أمام الناس في صف الانتظار. سئلت أسئلة محرجة".

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وأضافت: "كان الجميع يتابع هذا الموقف بينما كنت أحاول إثبات أنني بالفعل امرأة. وبعدها حدثت معجزة، وسُمح لي بصعود الطائرة".

وفي وقت لاحق، انتقدت عبر حسابها الشخصي تصرف موظفي شركة "أوتير"، الأمر الذي جعل الأخيرة تسرع في الاعتذار.

وقالت الشركة في بيان: "نعتذر على المشاعر السلبية التي مررت بها. هذا تصرف غير مقبول. سنتحقق من تصرفات الموظفين وسنعمل على تسوية الموقف".

وتملك توريفو، وهي حاليا مدربة رفع الأثقال، عددا مهما من السجلات والميداليات والإنجازات خلال تمثيل بلدها في مسابقات دولية.