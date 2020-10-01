بعد اتهامه الصريح لـ بوتين.. روسيا: نافلني يعمل مع المخابرات الأمريكية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم الخميس إن موسكو لديها معلومات تفيد بأن المعارض الروسي أليكسي نافالني يتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وشددت موسكو مرارا على أن برلين تفتقر إلى أدلة تدعم مزاعمها بأن المعارض الروسي أليكسي نافالني تسمم بغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك.

ويأتي البيان بعد ساعات من ادعاء السياسي المعارض الروسي ، الموجود حاليًا في ألمانيا، أن فلاديمير بوتين كان وراء تسممه المزعوم.

وقال بيسكوف اليوم للصحفيين : هذا ليس المريض الذي يعمل مع الخدمات الخاصة الغربية - فهذه هي الخدمات الغربية الخاصة التي تعمل معه ، هذه صياغة أكثر دقة، نعم ، لدينا مثل هذه المعلومات ، ويمكنني أن أكون أكثر تحديدًا: يعمل موظفو وكالة المخابرات المركزية معه اليوم.

وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها تعليمات مختلفة".

كما أشار متحدث الكرملين إلى أنه فيما يتعلق باتهامات نافالني للرئيس بوتين، فإنها لا تصدق.

وتابع: نعتقد أن مثل هذه الاتهامات ضد الرئيس الروسي لا أساس لها على الإطلاق وغير مقبولة. علاوة على ذلك ، فإننا نعتبر بعض العبارات الواردة في المقال السابق مهينة ومهينة للغاية وغير مقبولة. نريد التحقيق في القضية مع مريض برلين وتحديد أسباب ما حدث، للقيام بذلك، نحتاج إلى الحصول على المعلومات من أولئك الذين وجدوا آثار التسمم في التحليل''.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نافالني لمجلة دير شبيجل الألمانية إنه "يصر" على أن "بوتين وراء الجريمة وليس لدي أي نسخ أخرى لما حدث".

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وعندما سُئل عما إذا كان بوتين متورطًا في إنقاذ حياة نافالني ، قال بيسكوف بدوره إنه لا يستطيع تأكيد ذلك ، مضيفًا: "أعرف على وجه اليقين أن أطباء أومسك شاركوا في إنقاذ" شخصية المعارضة الروسية.

وبعد الإعلان، انتقل نافالني إلى قناته على تيليجرام ليقول إنه "يرفع دعوى قضائية ضد بيسكوف" بسبب بيان ارتباطه بوكالة المخابرات المركزية ، مطالبًا بتقديم "أدلة وحقائق" عن تعاونه مع المخابرات الغربية.

في الشهر الماضي، أخبر الرئيس بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية أن الاتهامات التي لا أساس لها ضد موسكو فيما يتعلق بالوضع حول نافالني غير مقبولة ، وأن ألمانيا بحاجة إلى مشاركة مواد القضية مع روسيا حتى يمكن توضيح الموقف.

في وقت سابق، صرحت موسكو بأن الأطباء الروس لم يعثروا على مواد سامة في نظام نافالني قبل نقله إلى ألمانيا ، مضيفة أن برلين لم تقدم أي دليل يدعم مزاعمها بأن حالة نافالني كانت نتيجة تسمم من غاز الأعصاب من الدرجة العسكرية من نوفيتشوك.

ومأكدت روسيا أنها لم تنتج أي مواد من مجموعة نوفيتشوك منذ أن تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من تدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية في البلاد في أوائل التسعينيات.

وأصيب نافالني بمرض خطير أثناء رحلة من سيبيريا إلى موسكو في 20 أغسطس. ثم تم وضعه في مستشفى في مدينة أومسك السيبيرية ، حيث خاض الأطباء الروس صراعًا مستمرًا من أجل حياته ، حيث دخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي للرئة.

وبعد يومين، تم نقل نافالني إلى عيادة شاريتيه في برلين لتلقي مزيد من العلاج.