أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن جميع الأمريكيين داعمي تنظيم داعش في سوريا أعيدوا إلى واشنطن وأصبحوا محتجزين لديها.
وقالت الوزارة إن بعض عناصر داعش الأمريكيين يواجهون تهما جنائية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وطالبت وزارة العدل، في بيان لها، أوروبا بمعاقبة مواطنيهم الذين يدعمون التنظيم الإرهابي.
وأكدت الوزارة أن اثنين من المؤيدين لـ داعش مثولا أمام المحكمة في فلوريدا أمس الأربعاء بتهمة تقديم دعم مادي للتنظيم المتطرف.
وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للمواطنين الأمريكيين الذين عادوا إلى السجون من سوريا والعراق إلى 27، من بينهم 10 يواجهون اتهامات.
ولفتت إلى أن هناك أمريكيين آخرين يواجهان اتهامات مماثلة وجهتها دعوى قضائية أمريكية في مينيسوتا وواشنطن يوم 16 سبتمبر الماضي.
كما حثت الوزارة الدول الأخرى، خاصة أوروبا الغربية، على التحرك، قائلة إن ذلك سيساعدها على تحمل "مسؤولية مواطنيها الذين غادروا لدعم حكم داعش القائم على الكراهية وعدم التسامح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلن إعادة جميع مواطنيها أنصار داعش إلى واشنطن واحتجازهم لديها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.