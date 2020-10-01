أمريكا تعلن إعادة جميع مواطنيها أنصار داعش إلى واشنطن واحتجازهم لديها

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن جميع الأمريكيين داعمي تنظيم داعش في سوريا أعيدوا إلى واشنطن وأصبحوا محتجزين لديها.

وقالت الوزارة إن بعض عناصر داعش الأمريكيين يواجهون تهما جنائية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وطالبت وزارة العدل، في بيان لها، أوروبا بمعاقبة مواطنيهم الذين يدعمون التنظيم الإرهابي.

وأكدت الوزارة أن اثنين من المؤيدين لـ داعش مثولا أمام المحكمة في فلوريدا أمس الأربعاء بتهمة تقديم دعم مادي للتنظيم المتطرف.

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وأضافت أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للمواطنين الأمريكيين الذين عادوا إلى السجون من سوريا والعراق إلى 27، من بينهم 10 يواجهون اتهامات.

ولفتت إلى أن هناك أمريكيين آخرين يواجهان اتهامات مماثلة وجهتها دعوى قضائية أمريكية في مينيسوتا وواشنطن يوم 16 سبتمبر الماضي.

كما حثت الوزارة الدول الأخرى، خاصة أوروبا الغربية، على التحرك، قائلة إن ذلك سيساعدها على تحمل "مسؤولية مواطنيها الذين غادروا لدعم حكم داعش القائم على الكراهية وعدم التسامح".