أمريكا تتوعد الميليشيات الموالية لـ إيران في العراق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لن تتهاون مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت الخارجية الأمريكية إن الميليشيات المدعومة من إيران بالعراق مشكلة كبرى، مشددة على أن واشنطن لن تتردد في التحرك لحماية جنودها ببغداد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، عن نية الولايات المتحدة، إغلاق سفارتها في العاصمة بغداد، بسبب تكرار الهجمات الصاروخية عليها.

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وقال حسين في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى وزارة الخارجية وسط بغداد، إن انسحاب السفارة الأمريكية يعطي إشارات خاطئة للشعب العراقي، ولهذا ندعو الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرار إغلاق السفارة.

وأضاف أن الحكومة غير سعيدة بقرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من بغداد، كما أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طرح رؤية الحكومة تجاه قرار الانسحاب الأمريكي، كما أن الكاظمي تواصل مع العديد من قادة الدول بشأن قرار الانسحاب الأمريكي.

وتابع: "حماية البعثات الدبلوماسية من واجب الحكومة العراقية، والحكومة اتخذت الإجراءات لحمايتها، كما أن استهداف البعثات هو استهداف مباشر للعراق، وأن فوضى السلاح في العراق ستؤدي إلى حرق المنطقة".