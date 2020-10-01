قرار عاجل من القضاء اللبناني بشأن انفجار مرفأ بيروت

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نترات الأمونيوم الى لبنان وقبطان السفينة في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، أصدر المحقق العدلي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نترات الأمونيوم الى لبنان وقبطان السفينة (من الجنسية الروسية)، وذلك في إطار التحقيقات بشأن الانفجار.

وأحال المحقق الأوراق الى النيابة العامة التمييزية التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما.

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وكان وفد قضائي وأمني لبناني توجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة في مقر إقامته، بعد أن سجلت السلطات القبرصية سابقًا إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.

وكان القاضي صوان عقد جلسات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، استجوب فيها كل المعنيين بالملف، من قادة أمنيين وسياسيين وقضاة وموظفين بالمرفأ ممن كانوا على علم بوجود "نترات الأمونيوم" ليتخذ بعدها القرارات المناسبة.

ونفى المصدر ما يتم تداوله من أن الوزراء الحاليين والسابقين امتنعوا عن المثول أمام قاضي التحقيق العدلي.