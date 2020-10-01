رئيس الموساد يزور البحرين.. وهذا ما بحثه مع مسؤولين أمنيين

بحث رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، مع مسؤولين أمنيين في البحرين دور معاهدة السلام بين البلدين في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، زار كوهين، أمس الأربعاء، البحرين، وكان في استقباله الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
وتباحث الجانبان خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.
وشددا على الدور الذي سيساهم فيه الإعلان بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيّم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين.
يذكر أن إسرائيل وقعت رسميا، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وزار وفد إسرائيلي في 23 سبتمبر البحرين لإجراء محادثات لصياغة اتفاق السلام بين المنامة وتل أبيب، بعد توقيع إعلان تأييد السلام في واشنطن.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة (يسرائير) المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة لإجراء محادثات".
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