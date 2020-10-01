خط ساخن وآلية لتجنب الصدام.. أول تعليق لـ تركيا عن الاتفاق المشترك مع اليونان

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الوفدين العسكريين التركي واليوناني توصلا إلى تفاهم مشترك حول المبادئ العامة خلال اجتماعات في مقر الناتو.

وأضافت الوزارة أنه سينعقد في 5 أكتوبر المقبل، اجتماع يناقش تفاصيل تنسيق أداء البلدين لمهامهم بأمان شرقي البحر المتوسط.

وكان حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، أعلن أن اليونان وتركيا اتفقتا على خط ساخن وألية لتجنب الصدام في شرق المتوسط.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت أنه على الرغم من الصعوبات مع تركيا وتعقيد الأزمة، دعت الاتحاد الأوروبي إلى العمل عبر الدبلوماسية لتخفيف التوتر في بحر إيجة.

وطالبت ميركل بعقد حوار والوصول إلى حل سلمي بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى بشأن التنقيب في شرق المتوسط.

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فيما أعلن المجلس الأوروبي، الخميس، تضامنه بصورة كاملة مع اليونان وقبرص في مواجهة الانتهاكات التركية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأٍ عاجل لها، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن قمة اليوم ستركز على شرق المتوسط والعلاقة مع تركيا، معربا عن تضامنه مع اليونان وقبرص.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم قمة أوروبية تخصص للعلاقات الدولية وتناقش التهديدات والتوتر في المتوسط بين تركيا ودولتين أوروبيتين هما اليونان وقبرص.

وتنوي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ، اليوم، توجيه رسالة حازمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتعبير عن تضامنها التام مع اليونان وقبرص؛ إلا أنه من غير المرجح أنها ستضر بالحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة بإطلاقه.