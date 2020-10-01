لأول مرة منذ أبريل.. إيطاليا تسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ أواخر شهر أبريل.

وسجلت وزارة الصحة، 2548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء في إيطاليا إلى 317409 حالات، بينها 228844 حالة شفاء.

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وكانت إيطاليا سجلت أمس الأربعاء 1851 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أكثر من 2000 مصاب في غضون 24 ساعة منذ 29 أبريل.

وسجلت الوزارة 24 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا كورونا إلى 35918.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية في إيطاليا وسط مخاوف وتحذيرات متزايدة في أوروبا من بدء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.