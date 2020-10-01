أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ أواخر شهر أبريل.
وسجلت وزارة الصحة، 2548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء في إيطاليا إلى 317409 حالات، بينها 228844 حالة شفاء.
وكانت إيطاليا سجلت أمس الأربعاء 1851 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أكثر من 2000 مصاب في غضون 24 ساعة منذ 29 أبريل.
وسجلت الوزارة 24 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا كورونا إلى 35918.
ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية في إيطاليا وسط مخاوف وتحذيرات متزايدة في أوروبا من بدء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة منذ أبريل.. إيطاليا تسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.