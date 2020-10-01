أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 106 خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

خروقات قوى العدوان بلغت 106 خلال 24 ساعة

أكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، الخميس، أن انتهاكات قوى العدوان للهدنة بمحافظة الحديدة، بلغت 106 خروقات خلال 24 ساعة، خروقات قوى العدوان بلغت 106 خلال 24 ساعةأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، الخميس، أن انتهاكات قوى العدوان للهدنة بمحافظة الحديدة، بلغت 106 خروقات خلال 24 ساعة، وأوضح المصدر أن خروقات قوى العدوان شملت إحراق ستة منازل في الدريهمي و٣٩ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٣٢٩ صاروخ وقذيفة و٦٧ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وصعدت قوى العدوان في الآونة الأخيرة من إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بشكل كبير في الدريهمي وكافة مناطق محافظة الحديدة.

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