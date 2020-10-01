قرعة دوري الأبطال تضع ميسي في مواجهة رونالدو

وضعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي في مواجهة غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، حيث حل برشلونة الإسباني في مجموعة واحدة مع يوفنتوس الإيطالي.

وتنتظر بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبهما سالزبرغ النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

كما أسفرت القرعة التي أجريت في جنيف، الخميس، عن وقوع ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثانية القوية، التي تضم إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

أما ليفربول بطل إنجلترا، فحل في المجموعة الرابعة إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي وأتالانتا الإيطالي وميدتيلاند الدنماركي.

وفي المجموعة السابعة جاء برشلونة في مواجهة يوفنتوس، ومعهما دينامو كييف الأوكراني وفرنسفاروش المجري، وفي الثامنة يصطدم باريس سان جرمان الفرنسي وصيف النسخة الماضية بمانشستر يونايتد الإنجليزي، ولايبزيج الألماني وإسطنبول باشكشيهر التركي.

وفيما يلي تقسيمة الفرق في المجموعات:

الأولى: بايرن ميونيخ - أتلتيكو مدريد - سالزبرغ - لوكوموتيف موسكو.

الثانية: ريال مدريد - شاختار - إنتر ميلان - بوروسيا مونشنغلادباخ.

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الثالثة: بورتو البرتغالي - مانشستر سيتي الإنجليزي - أولمبياكوس اليوناني - أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

الرابعة: ليفربول - أياكس - أتالانتا - ميدتيلاند.

الخامسة: إشبيلية الإسباني - تشلسي الإنجليزي - كراسنودار الروسي - رين الفرنسي.

السادسة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي - بوروسيا دورتموند الألماني - لاتسيو الإيطالي - كلوب بروج البلجيكي.

السابعة: يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف - فرنسفاروش.

الثامنة: باريس سان جرمان - مانشستر يونايتد - لايبزيج - إسطنبول باشكشيهر.

وتقام الجولة الأولى يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، والثانية في 27 و28 منه، والثالثة يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، والرابعة في 24 و25 منه، والخامسة في الأول والثاني من ديسمبر المقبل، والسادسة الأخيرة في 8 و9 منه.