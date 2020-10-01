أرمينيا تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور حول تسليم أسلحة إلى أذربيجان

استدعت أرمينيا سفيرها في إسرائيل للتشاور حول تسليم أسلحة إسرائيلية إلى أذربيجان التي تنخرط معها في صراع في إقليم كاراباخ.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آنا نغداليان في إفادة صحفية يوم الخميس إن يريفان تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور بشأن توريد الأسلحة من قبل هذا البلد إلى أذربيجان. "إن إمداد إسرائيل بأسلحة فائقة الحداثة لأذربيجان أمر غير مقبول بالنسبة لنا، خاصة الآن، في ظل ظروف العدوان الأذربيجاني بدعم تركيا [ضد كاراباخ] ... مع مراعاة ذلك، قررت وزارة الخارجية استدعاء السفير إسرائيل للتشاور.

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