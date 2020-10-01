دوت الخليج :- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات، الدكتور محمد الخلايلة، انه تقرر فتح المساجد في الأردن، اعتبارا من صلاة فجر يوم غد الخميس.
واضاف الخلايلة إنه سيتم فتح المساجد لجميع الصلوات، بما فيها صلاة الجمعة، ضمن ضوابط وشروط جرى تعميمها على مديريات الأوقاف.
واشار الخلايلة، أن الحكومة ستغلق المسجد الذي تظهر به إصابات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاوقاف الاردني : إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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