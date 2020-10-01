أخبار اليمن : قنبلة سعودية تقتل طفلاً وتصيب 3 بصرواح مأرب

قنبلة سعودية تقتل طفلاً وتصيب 3 بصرواح مأرب
استشهد طفل وأصيب 3 آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات طيران العدوان السعودي في مديرية صرواح محافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمني ان قنبلة من مخلفات العدوان انفجرت في مجموعة من الأطفال في وادي حباب بمديرية صرواح، ما اسفر عن استشهاد طفل وإصابة امرأة وطفلين.
تجدر الاشارة إلى أن المناطق المستهدفة في محافظة مأرب من قبل العدوان، معظمها آهلة بالسكان المدنيين، ما تسبب في استشهاد المئات اثناء الضربات المباشرة، او بالقنابل والصواريخ التي لم تنفجر في حينه.
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