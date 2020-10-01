الولايات المتحدة تفرض غرامة مالية على طيران الإمارات بسبب التحليق فوق المجال...

فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس، غرامة قدرها 400 ألف دولار على طيران الإمارات بسبب التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.

وقالت وزارة النقل الأمريكية إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور في عام 2019.

وكانت الرحلة تحمل رمز طيران "جيت بلو" وبالتالي تخضع للوائح الولايات المتحدة.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إنه ولمدة 19 يوما في يوليو 2019، قامت طيران الإمارات بتشغيل رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتزايدة.

وأشار طيران الإمارات إلى أنه أبلغ وزارة النقل الأمريكية أن القضية جاءت نتيجة "إشراف غير مقصود"، بينة أنها "وافقت على هذه التسوية من أجل حل هذه المسألة".