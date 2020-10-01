بسبب كورونا.. فرنسا تستعد لفرض حالة الطوارئ القصوى في باريس

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن السلطات تعتزم فرض حالة الطوارئ القصوى في باريس وضواحيها اعتبارا من يوم الاثنين، في حال استمرار تدهور الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال فيران إن "المؤشرات الثلاثة المحددة لحالة الطوارئ القصوى قد تم تجاوزها قبل ساعات قليلة" في العاصمة الفرنسية والمدن المجاورة لها.

وأوضح فيران أن الإجراءات الجديدة التي سيتم فرضها في المدن التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس قد تشمل غلق الحانات والحد من حجم التجمعات.

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وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، عن تسجيل نحو 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 13970 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 577505 حالة.

فيما أبلغت الوزارة عن 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حالات الوفاة إلى 32.019.