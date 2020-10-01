تركيا تستفز أرمينيا .. والشيوخ الأمريكي يطالب بوقف فوري للقتال في ناجورنو كاراباخ

أصدرت مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، بيانا دعا فيه إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناجورنو كاراباخ والعودة إلى مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في البيان "ينبغي على كل من أرمينيا وأذربيجان أن يوقفا العنف على الفور والعودة إلى منظمة الأمن والتعاون في مجموعة مينسك الأوروبية للتفاوض من أجل إنهاء سلمي لهذا الخلاف المستمر منذ عقود".