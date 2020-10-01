تداول العربي | خطوات فتح محفظة استثمارية العربي لتداول الأسهم

تداول العربي عبارة عن واحدة من أهم وأفضل منصات التداول الظاهرة على ساحات الاستثمار مقارنة بالعديد من المنصات الأخري الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المنصة لعملائها العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية عبر موقع البنك، فمن أهم هذه الخدمات خدمة تسجيل الدخول وخدمة فتح محفظة استثمارية بالبنك والتي سنتناولهم بالتفصيل في حيثيات هذا المقال، إلى جانب خدمة رقم البنك الموحد لتقديم الشكاوى والمقترحات.

تداول العربي للاستثمار

تعتبر خدمة تداول العربي عبر منصة البنك العربي الوطني من أهم الخدمات التي قدمها البنك، حيث يصنف البنك كواحد من أهم وأقوى البنوك العربية بالمملكة العربية السعودية والمنطقة العربية مقارنة بالعديد من منصات التداول الأخرى مثل تداول الإنماء أو تداول البلاد أو تداول الأهلي، حيث تمتد مسيرة النجاح الخاصة بالبنك لتسعين عاماً متتاليين مما ساهم في أن أصبح واحد من أكبر البنوك المصرفية الاستثمارية في الوطن العربي، حيث شهد البنك إقبال الكثير من المواطنين والعملاء الاستثمارين وذلك بسبب اتباع البنك لكافة ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية في كافة التعاملات المصرفية والاستثمارية، فلا يقتصر البنك على تقديم الخدمات الاستثمارية فقط بل فإن يقوم بتقديم العديد من الخدمات التجارية في مجالات تأجير المعدات الثقيلة وتمويل المساكن وغيرها.

كما يعمل البنك على تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمات من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى البنك فقامت إدارة البنك بإطلاق تطبيق بنك العربي الذي يمكن لأي مواطن من خلاله أن يقوم بعملية التداول على أكمل وجه بدون أي عقبات وبدون الحاجة للذهاب إلى البنك وتوفيراً للوقت قام البنك أيضاً بوضع رقم هاتف موحد ليمكن العملاء من تقديم العديد من الشكاوى والمقترحات بسهولة.

تداول العربي الخدمات الإلكترونية

تتميز خدمة تداول العربي بالعديد من المميزات التي تُتاح للعملاء للأفراد في صورة خدمات إلكترونية يمكنهم الاستفادة منها من خلال موقع البنك الإلكتروني عبر الإنترنت، حيث تتمثل هذه الخدمات في الآتي:

يمكن لجميع عملاء البنك القيام بعملية التداول عبر هواتفهم الجوالة دون الحاجة لأجهزة الكمبيوتر.

تمتع العملاء بخدمة الإطلاع على معلومات ومؤشّرات السوق الاستثمارية العربية بسهولة سواء من خلال الموقع أو من خلال التطبيق الإلكتروني.

كما توجد خدمة تحديث البيانات الشخصية للحساب بسهولة ويسر.

كما يوفر البنك للعملاء العديد من أدوات التداول المتطورة لإصدار الأوامر الخاصة بعملية البيع والشراء بسهولة، كما يمكن للعملاء التداول بدون وسيط.

سهولة القيام بإنشاء حساب بنكى أخر بجانب الحساب الاستثماري.

حصول العميل على رسم بياني وتحليل فني لجميع الأسهم المطروحة عبر التطبيق قد تم إعداده على يد أكبر الخبراء في عملية تداول العربي الوطني.

يمكن للعميل أن يحصل على إشعارات على هاتفة الجوال بها كل جديد في عالم التداول، تصميم البنك لبرنامج ادخاري دوري.

إمكانية التداول في سوق الأسهم السعودية والأجنبية بسهولة من أي مكان وبدون الذهاب للبنك.

خدمة التعامل مع البنك بأي لغة يفضلها العميل سواء كانت هذه اللغة هي الانجليزية أو العربية.

سهولة حصول العميل على محفظة استثمارية العربي إلكترونيًا وبخطوات بسيطة.

تداول العربي تسجيل الدخول

قامت إدارة البنك العربي بتقديم خدمة تسجيل الدخول في تداول العربي ليتمكن المواطن بعد ذلك من الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية إلى جانب سهولة الحصول على حساب استثماري في البنك، حيث تتمثل خطوات فتح الحساب في الآتي:

أولاً يتم الدخول على موقع البنك العربي.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل (اسم المستخدم – كلمة السر الخاصة به)، يقوم العميل بإدخالها بشكل صحيح.

ثم يقوم بالضغط على زر “سجل” الظاهر في نهاية الصفحة.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتأكيد كلمة السر يقوم العميل بوضع كلمة سر مؤقتة، ثم يضغط على دخول.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “شاشة عرض جميع الأسهم” الظاهرة في أعلى الشاشة.

سيتم ظهور صفحة منبثقة من الجانب يقوم العميل بالضغط على زر “نعم” على شاشة إخلاء المسؤولية.

بعد ذلك سيتم فتح نافذة جديدة لتداول الأسهم بدون الحاجة إلى إعادة إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور.

وبذلك يكون قد انتهي العميل من تسجيل الدخول بنجاح.

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سعر سهم البنك العربي اليوم

بلغ سعر السهم خلال جلسة التداول اليوم في البورصة السعودية:

20.08 ريال سعودي.

مسجلاً بذلك انخفاض بنسبة 0.18 ريال سعودي أي أنة قد قل بنسبة 0.89 في المئة عن اليوم السابق.

خطوات فتح محفظة استثمارية العربي

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول على موقع تداول العربي الإلكتروني حان الوقت للتعرف على خطوات فتح المحفظة الاستمارية من خلال تطبيق البنك العربي للبدء استثمار الأسهم بسهولة، حيث يمكن للعملاء من مستخدمي نظام الأندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل، أما بالنسبة لمستخدمي نظام أيفون IOS يمكنهم تحميل التطبيق عبر متجر آبل، حيث تتمثل خطوات فتح المحفظة بعد تحميل التطبيق في الآتي:

أولاً يقوم العميل بالدخول على تطبيق التطبيق من الهاتف أو من أي جهاز إلكتروني.

بعد ذلك يقوم باختيار خاصية “JOMOPAY” من القائمة المنبثقة من الجانب.

ثم يقوم بقراءة الشروط والأحكام بكل دقة.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر “موافق”.

ستظهر بعد ذلك صفحة خاصة بالبيانات الشخصية المطلوبة وهي(رقم الحساب الوطني – رقم الموبايل – اسم المستخدم)، يقوم العميل بإدخالها بكل دقة.

بعد ذلك يقوم باختيار خاصية إظهار اسم المستخدم بدلاً من رقم الهاتف عند استلام الدفعات.

ثم يقوم بالضغط على زر “موافق”.

ثم يقوم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها سابقاً، ثم يقوم بالضغط على زر “تأكيد”.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “استمرار”.

وبذلك نكون قد تم الانتهاء من فتح محفظة استثمارية في بنك العربي بنجاح.

رقم تداول العربي الموحد

يبذل البنك قصارى جهدة من أجل تسهيل حصول العملاء على الخدمات وتقديم الشكاوى والمقترحات وليُمكن أي عميل من مزاولة جميع أعمالة الاستثمارية وغيرها من الأعمال عبر التواصل مع الرقم الموحد”19100″، كما يتميز هذا الرقم بأنه متاح جميع أيام الأسبوع إلى جانب أنه يوفر الوقت والجهد على العملاء.

وبذلك نكون قد انتهينا من كتابة كافة المعلومات حول البنك العربي، كما تناولنا بالتفصيل خطوات تسجيل الدخول وفتح محفظة استثمارية في تداول العربي الوطني، كما تعرفنا على سعر سهم البنك في أسواق التداول اليوم.