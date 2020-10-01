شروط التقديم للحصول علي سيارة أوسكن بمؤسسة الوليد الخيرية وكيفية تسجيل

تزداد معدلات البحث علي مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية من المواطنين السعوديين في هذه الفترة علي طريقة للحصول علي مد يد العون من الجهات المسؤولة في المملكة السعودية خاصة هذه الأيام في ظل انتشار وتفشي فيرس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ الذي أثر علي جميع دول العالم سليباً بما فيهم المملكة العربية السعودية وأدي الي تعطل الكثير علي مصالحهم مما أدي الي الهبوط بالمستوى المادي خاصةً بعد فرض الحظر علي مدن المملكة العربية السعودية من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيرس كورونا أكثر من اللازم، لذلك يلجأ الكثير من المواطنين السعوديين الي البحث عن طريقة للحصول علي المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية وخاصةً بعد تأخر موعد نزول المساعدة المقطوعة التي يستفيد منها العديد من الفئة المستحقة لها من ذوى محدودي الدخل ومعدومي الدخل وغيرهم الفئات الفقيرة والأيتام وفئات أخري لها أولوية الحصول عليها، لذا نقدم لكم عبر موقعنا الإخباري “موقع ثقفني” كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية والتي تُعرف بمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية والتي تساهم في مساعدة عدد كبير من المحتاجين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتسعي الي مد يد العون لهم، وتساهم المؤسسة في تقديم مساعدات خيرية كتوفير وحدات سكنية، أو سيارات للمواطنين المحتاجين لذلك وشراء كافة الاحتياجات المادية في غلاء غلاء الأسعار في المملكة بعد ارتفاع سعر الدولار الدائم، وتسعي جاهدة الي تغطية التمويلات الازمة للأسر ذوى الدخل الضعيف والمحدود، فقد نستدرج معكم زوار موقعنا شروط التقديم للحصول علي سيارة أو سكن.

شروط التقديم بمؤسسة الوليد الخيرية للحصول علي سكن أو سيارة

سُميت مؤسسة الوليد الخيرية نسبة الي اسم الأمير الوليد بن طلال آل سعودي والذي قام بإنشاء المؤسسة، وقد تقدم المؤسسة وحدات سكنية ومساعدات بسيارات للمواطنين السعوديين الذين يحتاجون الي ذلك، ولكن بعدة وأحكام لابد من توافرها، وهي كالتالي:

ألا يمتلك المتقدم للحصول علي سكن أي وحدات سكنية .

أن يكون المتقدم للحصول علي سيارة لا يمتلك أي سيارات، وأن يكون بحاجة شديدة الي سيارة.

أن لا يزيد الراتب الشهري للمتقدم للحصول علي سكن أو سيارة عن 3.000 ريال سعودي .

ألا يكون المتقدم حصل علي مساعدات من مؤسسة الوليد الخيرية أو من مؤسسة أخري أو جمعية في المملكة العربية السعودية من قبل، فيمكن لأي شخص الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد الإنسانية مرة واحدة فقط .

لا يمكن للمتقدم أن يبيع أو يقوم بتأجير وحدة السكن أو السيارة بعد الحصول عليها.

يتم تنفيذ شروط الميراث علي المتقدم عند حدوث الوفاة لقدر الله.

لا يتم الحصول علي المساعدة سواء بالسكن أو سيارة إذا كان المتقدم تنطبق عليه شروط الحصول علي مشروع الإسكان، أو شروط الحصول علي تمويل شخصي بنكي.

الذهاب الي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة الوليد الخيرية. الضغط علي تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح كرقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف الجوال، الاسم بالكامل، ثم الضغط علي تسجيل. سيتم تفعيل الحساب فوراً بعد متابعة الطلب من قبل الموقع.

كيفية التسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكن الاتصال علي الرقم الخاص بمؤسسة الوليد الخيرية لاستفسار عن ما تريد أو لطلب المساعدة وهو 966112110000