زيادة 61% .. ارتفاع حاد فى إصابات كورونا الأسبوعية فى بريطانيا





أفاد نظام الاختبار والتتبع لدى الخدمة الصحية فى بريطانيا، اليوم الخميس، بأن هناك زيادة بنسبة 61%، فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى أحدث البيانات الأسبوعية فى البلاد، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت خدمة "Test and Trace" إنه "ثبتت إصابة 31373 شخصا بفيروس كورونا COVID-19 لأول مرة فى إنجلترا بين 17 سبتمبر و23 سبتمبر، بزيادة 61% مقارنة بالأسبوع السابق". وأكدت أن الحالات الإيجابية ارتفعت بشكل حاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية مع أكثر من 4 أضعاف عدد الحالات الإيجابية التى تم تحديدها فى الأسبوع الأخير مقارنة بنهاية أغسطس.

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