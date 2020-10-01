رغم إنكار وكذب أنقرة.. روسيا تقر بدعم تركيا العسكري لـ أذربيجان

أقر سفير روسيا بالدعم الكامل الذي يبديه تركيا لـ أذربيجان دعما كاملا، لافتا إلى أنه على الرغم من التوافق مع أنقرة في العديد من القضايا إلا أن موسكو لا تتبنى موقفها في إقليم ناجورنو كاراباخ، رغم نفي الحكومة التركية إرسال أي دعم بالمرتزقة أو العتاد إلى الأذريين.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في إيجاز صحفي. نحن نؤيد تسوية عادلة، وندعم وقف إطلاق النار، وندعم إنهاء الأعمال العدائية. نريد من كلا البلدين وقف هذا التصعيد.

وأضاف السفير الروسي وفقا لما نقلته عنه وسائل الإعلام في بلاده، اليوم "قلتم إننا على النقيض مع تركيا بشأن ناجورنو كاراباخ. نعم ، تركيا تدعم أذربيجان بشكل لا لبس فيه، ونحن نعلم ذلك، لكن هذا لا يعني أننا على الجانب الآخر ندعم أرمينيا في مواجهة أذربيجان، هذا ليس هو الحال".

وتجددت الاشتباكات بين القوات الأرمنية والأذربيجانية منذ الأحد الماضي عندما اتهم الجانبان بعضهما البعض بالعدوان على طول خط التماس في ناجورنو كاراباخ.

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وأعلن الطرفان بعد ذلك عن حشد قواتهما، مع إعلان باكو التعبئة الجزئية والتعبئة الكاملة في يريفان.

ويستمر القتال في ناجورنو كاراباخ، حيث ينشر الجانبان العديد من مقاطع الفيديو لطائرات العدو والمركبات العسكرية التي دمرت خلال الاشتباكات.

ودعت روسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى أرمينيا وأذربيجان لوقف الأعمال العدائية والعودة للمفاوضات، بينما دعمت تركيا باكو، ووعدت بالمساعدة في المحادثات والقتال، وحذرت من أن أي عدوان على الأراضي الأذربيجانية هو هجوم ضد أنقرة.