بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي لتطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة

أكد بيان ثلاثي مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، اليوم الخميس، أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة باعتباره خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدر وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ونظيره الأمريكي دان برويليت ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، بيانا مشتركا بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة.

وشدد البيان على أهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة وتشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي وتقنيات تحلية المياه.

وأوضح البيان أن الدول الثلاث ستتطلع إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالميا لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، فضلا عن السعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة.

وأكدوا التزامهم ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة.