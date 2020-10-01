تركيا تسجل 1407 إصابات جديدة و67 وفاة بكورونا

وقالت الوزارة فى بيان، تناقلته وسائل إعلام تركية، إنه تم تسجيل 1407 حالة جديدة مصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 320 ألفا و70 حالة.
وكشفت أن حالات الوفاة فى تركيا بسبب كورونا ارتفعت 67 حالة، لتبلغ 8 آلاف و262 حالة.
ولفتت إلى أن حالات الشفاء ارتفعت اليوم 1402 لتصل إلى 281 ألفا و151 حالة.
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