المسماري يفضح تركيا: تنقل عناصر إرهابية من ليبيا إلى أذربيجان

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن تركيا تنقل عناصر إرهابية من البلاد إلى أذربيجان.

وأضاف المسماري، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن تنظيم داعش الإرهابي يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس.

وأشار إلى أن ليبيا تواجه تهديدا أمنيا خطيرا جدا غرب البلاد، لافتا إلى أن هناك مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد.

وتابع أن تركيا تواصل نقل المليشيات والمرتزقة عبر المطارات المتواجدة في الغرب الليبي.

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ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أنقرة نقلت عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة.

وتابع المسماري قوله إن القيادة العامة ترحب بفتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني، موضحا أن كل الطائرات المدنية يجب أن تخضع للتفتيش في مطار بنينا ببنغازي.

وأكد أن الطائرات المدنية تخضع للتفتيش لضمان عدم تهريب إرهابيين.