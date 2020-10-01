بسبب انتهاكاته.. النمسا تطالب بتوضيح الخطوط الحمراء لـ أردوغان

طالب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الخميس، بتعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى فرض عقوبات عليها حسب وكالة رويترز.
ودعا كورتس الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة توضيح الخطوط الحمراء أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال كورتس - في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن "سلوك تركيا المخالف للقانون الدولي تجاه دول الاتحاد الأوروبي وهي اليونان وقبرص يتطلب رد فعل واضحا.
وأضاف أنه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقف عن ممارسة سياساته العدوانية، مطالبا بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي .
وأشار كورتس إلى أن التعامل مع الصحفيين والسياسيين المعارضين في تركيا أمر لا يطاق، موضحا أنه "من غير المقبول" أن تستخدم تركيا "المهاجرين كأسلحة" ضد أوروبا، لافتا إلى أن عدم الرد على الاستفزازات التركية لا يؤدي إلى وضع حد لسوء السلوك التركي بل على العكس تتمادى في نفس الممارسات.
ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا قمة أوروبية تخصص للعلاقات الدولية وتناقش التهديدات والتوتر في المتوسط بين تركيا ودولتين أوروبيتين هما اليونان وقبرص.
وتنوي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ، اليوم، توجيه رسالة حازمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتعبير عن تضامنها التام مع اليونان وقبرص؛ إلا أنه من غير المرجح أنها ستضر بالحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة بإطلاقه.
يأتي ذلك وسط إعلان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، أن اليونان وتركيا اتفقتا على خط ساخن وآلية لتجنب الصدام في شرق المتوسط.
فيما أعلن المجلس الأوروبي، الخميس، تضامنه بصورة كاملة مع اليونان وقبرص في مواجهة الانتهاكات التركية.
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