بسبب انتهاكاته.. النمسا تطالب بتوضيح الخطوط الحمراء لـ أردوغان

طالب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الخميس، بتعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى فرض عقوبات عليها حسب وكالة رويترز.

ودعا كورتس الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة توضيح الخطوط الحمراء أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال كورتس - في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن "سلوك تركيا المخالف للقانون الدولي تجاه دول الاتحاد الأوروبي وهي اليونان وقبرص يتطلب رد فعل واضحا.

وأضاف أنه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقف عن ممارسة سياساته العدوانية، مطالبا بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي .

وأشار كورتس إلى أن التعامل مع الصحفيين والسياسيين المعارضين في تركيا أمر لا يطاق، موضحا أنه "من غير المقبول" أن تستخدم تركيا "المهاجرين كأسلحة" ضد أوروبا، لافتا إلى أن عدم الرد على الاستفزازات التركية لا يؤدي إلى وضع حد لسوء السلوك التركي بل على العكس تتمادى في نفس الممارسات.

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