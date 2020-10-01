مطار مومباى : تشغيل 50 كشكا لإدارة إجراءات السفر عبر الأجهزة المحمولة

أعلن مطار تشاتراباتى شيفاجى الدولى فى مومباى عن تشغيله لـ 50 كشك المفعل عبر الأجهزة المحمولة الذكية والتابع لشركة "سيتا"، ليكون بذلك المطار الأول من دولة الهند الذى يتيح للمسافرين ميزة تسجيل الوصول لاتلامسية فى المطار وللطائرة بشكل ذاتى.





وتتيح هذه التقنية للركاب استخدام أجهزتهم المحمولة للاتصال مع الأكشاك، الأمر الذى يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى لمس الأسطح فى المطار ويلبى الإرشادات الجديدة الخاصة بالركاب والصادرة عن وزارة الطيران المدنى "MoCA" والتى تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرى تركيب هذه الأكشاك استجابةً لمتطلبات الركاب التى تتغير سريعاً نتيجة هذه الجائحة العالمية، والتى تعد بديل فعال من حيث التكلفة للاستثمار الكبير فى البنية التحتية الجديدة منخفضة اللمس، كما يمكن تطبيق هذه الحلول الجديدة فى الأكشاك المتوفرة حالياً فى المطار والتى لن تؤثر على معايير تسجيل الوصول الصادرة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى "IATA CUSS" والخاصة بشركات الطيران.

ويستقبل مطار مومباى الدولى أكثر من 47 مليون مسافر سنوياً، وستسهم هذه التقنية التى سيتم تطبيقها فى المبنى الثانى من المطار، فى إنهاء إجراءات السفر عبر هذه الأكشاك من خلال إصدار شريط الرمز "QR Code" الذى سيظهر على الأجهزة المحمولة الذكية أو الأجهزة اللوحية، ويمكن للمسافرين استخدام أجهزتهم لإنهاء إجراءات السفر وإصدار تذكرة الصعود للطائرة إلى جانب طباعة الملصقة الخاصة بالأمتعة وبدون الحاجة إلى أية مساعدة من موظفى المطار.

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وتوفر شركة سيتا مجموعة واسعة من الحلول المتطورة لمساعدة المطارات خلال مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا، التى جرى تسليط الضوء عليها فى تقرير "المدرج للعمليات المستقبلية – Runway for Future Operations" من قبل سيرجيو كوليلا، رئيس الشركة فى أوروبا، كما سيشارك مرحلة تعافى قطاع النقل الجوى خلال مهرجان الطيران العالمى 2020.