الدفاع الأرمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب يريفان

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، فى تدوينة نشرتها عبر "فيسبوك"، إن قوات الدفاع الجوى الأرمنية "أسقطت طائرة مسيرة تابعة للعدو" فوق مدينة أبوفيان بمنطقة كوتايكسك على بعد 16 كيلومترا من يريفان.

من جانبه، دعا المتحدث الآخر باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان، سكان أرمينيا إلى ألا يقلقوا بسبب الصوت الناجم عن تشغيل وسائل الدفاع الجوى، قائلا إن الشيء الأهم يتمثل فى أنها "تعمل بصورة فعالة".

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى إقليم ناجورنى قره باغ، والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.