الخارجية الأمريكية: حزب الله تنظيم إرهابي وسياستنا ضده لا تتغير

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التوصل لاتفاق على التفاوض بين لبنان وإسرائيل نجاح بحد ذاته، لافتا إلى أن هذا الاتفاق استغرق سنوات من العمل.
وأضافت وزارة الخارجية في تصريحات صحفية لـ"العربية"، اليوم الخميس، أن حزب الله تنظيم إرهابي، لافتة إلى الولايات المتحدة تعمل مع حكومة لبنان.
وأشارت إلى أن سياسة واشنطن ضد حزب الله ثابتة ولا تتغير، مؤكدة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على تعزيز السلام في المنطقة.
وتابعت أن الرئيس ترامب مصمم على حماية الجنود الأمريكيين في العراق، لافتة إلى أن الميليشيات الموالية لإيران تزعزع استقرار العراق.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقة طويلة الأمد مع العراق.
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، أكد أن بلاده لا تتعامل مع حزب الله، مضيفًا أنهم سيواصلون وضع المسؤولين الداعمين له على قائمة العقوبات.
وأضاف شينكر أنه لن يتم التفاوض مع حزب الله نهائيا فيما يخص ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان طلبا منا تسهيل المفاوضات، مضيفا أن حزب الله قد يخرب الاتفاق.
ولفت شينكر إلى التفاوض بين الجانبين، خطوة إيجابية، لكن لا يعني تطبيع العلاقات، مؤكدا أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية واتفاق التفاوض مع إسرائيل سيساعده، مشيرا إلى أن الـ FBI ما زال يحقق بانفجار مرفأ بيروت.
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