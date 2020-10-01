اليونان تطالب أوروبا بعقوبات فورية ضد تركيا حال انتهاك شرق المتوسط

ذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن اليونان طالبت المجلس الأوروبي بعقوبات فورية إذا واصلت تركيا انتهاك سيادتها وقبرص في شرق المتوسط.

وطالبت اليونان بتضمين البيان الختامي للمجلس الأوروبي بوقف أنقرة نشاطات التنقيب في مياه قبرص.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا قمة أوروبية تخصص للعلاقات الدولية وتناقش التهديدات والتوتر في المتوسط بين تركيا ودولتين أوروبيتين هما اليونان وقبرص. وتنوي دول الاتحاد الأوروبي الـ27، توجيه رسالة حازمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتعبير عن تضامنها التام مع اليونان وقبرص؛ إلا أنه من غير المرجح أنها ستضر بالحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة بإطلاقه.

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، طالب اليوم الخميس، بتعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى فرض عقوبات عليها حسب وكالة رويترز.

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ودعا كورتس الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة توضيح الخطوط الحمراء أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال كورتس - في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن "سلوك تركيا المخالف للقانون الدولي تجاه دول الاتحاد الأوروبي وهي اليونان وقبرص يتطلب رد فعل واضحا.

وأضاف أنه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقف عن ممارسة سياساته العدوانية، مطالبا بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي .

وأشار كورتس إلى أن التعامل مع الصحفيين والسياسيين المعارضين في تركيا أمر لا يطاق، موضحا أنه "من غير المقبول" أن تستخدم تركيا "المهاجرين كأسلحة" ضد أوروبا، لافتا إلى أن عدم الرد على الاستفزازات التركية لا يؤدي إلى وضع حد لسوء السلوك التركي بل على العكس تتمادى في نفس الممارسات.