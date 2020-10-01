وتم تداول صور مزعومة لـ طائرة مسيرة تم إسقاطها بالقرب من يريفان على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء البيان في الوقت الذي يستمر القتال العنيف في منطقة ناجورنو كاراباخ بين القوات الأرمنية والأذربيجانية. وتصاعد الوضع الأسبوع الماضي، ما دفع أرمينيا وجمهورية ناجورنو كاراباخ المعلنة من جانب واحد إلى إعلان الأحكام العرفية والتعبئة الكاملة، وإعلان باكو الأحكام العرفية والتعبئة الجزئية. ودعا المجتمع الدولي أطراف النزاع إلى إلقاء السلاح على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات. Advertisements في غضون ذلك، أعربت أنقرة عن دعمها لباكو. وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الخميس لتجاهلها قضية كاراباخ لما يقرب من 30 عاما. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الخميس إن روسيا لا تدعم طرفا ضد آخر ، لكنها تدعو إلى وقف إطلاق النار واتخاذ قرار.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء أرمينيا: إسقاط 4 طائرات دون طيار قرب يريفان | فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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