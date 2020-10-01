بسبب كورونا.. الأردن ينفي الاستعانة بـ المصلي الخفي

نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، اليوم الخميس، ما تداوله وسائل إعلام ومواقع تواصل من معلومات حول إطلاق ما يسمى بـ "المصلي الخفي" لمراقبة مدى التزام المصلين بالمساجد، بالإجراءات الخاصة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ووفقًا لوكالة "عمون" الأردنية، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري، إن ما يتم تداوله عن "المصلي الخفي" لمراقبة التزام المصلين خلال أداء الصلاة في المساجد غير صحيحة ولا أساس له من الصحة.
وأضاف الحياري أن الوزارة تقدر التزام رواد المساجد وحسهم بالمسؤولية تجاه بيوت الله ومجتمعهم، فضلا عن مسؤولية الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد الذين لديهم القدرة على توجيه الناس، وتحقيق الالتزام بالتباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة، والتعقيم.
ودعا إلى ضرورة تحقيق كافة التعليمات الصادرة عن اللجان الطبية المختصة، وعدم الازدحام خاصة خلال خطبتي وصلاة الجمعة.
وكانت عدد من وسائل الإعلام في الأردن نشرت أن وزارة الأوقاف ستنشر، وقت صلاة الجمعة اليوم، فرق تفتيش متخفية باسم "المصلي الخفي"، في 4 آلاف مسجد، بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن من مهامها التأكد من التزام المساجد والمصلين بالإجراءات الاحترازية التي دعت للالتزام بها وتطبيقها، للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.
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