إيطاليا تعود للأرقام الكبيرة.. أعلى حصيلة كورونا في 5 أشهر

في أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا المستجد بإيطاليا منذ 5 أشهر، سجل البلد الأوروبي، الخميس، 2548 حالة جديدة وسط مخاوف من تفش أوسع للمرض.
وأجرت السلطات الصحية فحوصات كورونا لأكثر من 118 ألف شخص، بزيادة 10 بالمائة على اليوم السابق.
ويوجد ما يقرب من 3100 شخص في المستشفيات حاليا، من بينهم 291 في العناية الفائقة، وفقما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".
وبلغ متوسط عدد الحالات اليومية في إيطاليا 1500 منذ العودة إلى المدارس قبل 3 أسابيع، بعد العطلة الصيفية.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إجمالا 317409، ونحو 36 ألف حالة وفاة مؤكدة بوباء "كوفيد 19"، علما أن إيطاليا كانت بين أكثر بلاد العالم تضررا من الوباء منذ الأشهر الأولى لانتشاره.
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