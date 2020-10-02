تونس.. فرض حظر التجول في كامل سوسة "لاحتواء كورونا"

قررت رجاء الطرابلسي والي سوسة، الخميس، فرض حظر التجول في كامل الولاية التونسية لمدة أسبوعين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت مراسلة "دوت الخليج".

وقالت مصادرنا إن حظر التجول سيطبق بداية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك من مساء الخميس وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن القرار يأتي بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد في سوسة الواقعة على الساحل التونسي شمالي البلاد.

ونجحت تونس بداية في احتواء انتشار الفيروس على أراضيها نتيجة فرض تدابير صارمة منذ ظهور أولى الإصابات بداية مارس، لكن عدد الإصابات شهد ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

وأحصى البلد في الإجمال أكثر من 18 ألف إصابة بـ"كوفيد 19" و265 وفاة، إلى غاية الخميس.