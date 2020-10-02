إسبر في الجزائر لبحث الوضع الأمني شمال أفريقيا

التقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، بوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، للتباحث حول عدد من الملفات، من بينها الوضع الأمني شمالي أفريقيا.

وقالت السفارة الأميركية بالجزائر في بيان إن تبون ووزير الدفاع الأميركي ناقشا الوضع الأمني في جميع أنحاء شمال أفريقيا والساحل.

كما تباحثا حول وسبل تعزيز الشراكة العسكرية والدبلوماسية الإستراتيجية بين الدولتين.

من جهته، أعرب الوزير إسبر عن تقديره لاستعداد الرئيس تبون تعزيز التعاون الأمني، مبرزا تثمينه للعلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والجزائر.

Advertisements

كما عبر عن دعمه لتوسيع العلاقات العسكرية بين البلدين، مبينا الدور الريادي الثابت للجزائر في مجال الأمني الإقليمي.

وجدد الوزير الأميركي االتزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل يدا بيد مع الجزائر لترقية العلاقات العسكرية وتعزيز الأمن والإستقرارالإقليميين.

ويقوم إسبر بزيارة للمنطقة المغاربية، حيث استهلها من تونس، ثم الجزائر، على أن يختمها غدا الجمعة بالمغرب.