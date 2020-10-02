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فرنسا تسجل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا 

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محمد بدر 2020-10-01 23:53 0 تبليغ

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سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، نحو 14 ألف إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقتربة من المستويات القياسية التى سجلتها الأسبوع الماضى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وزادت حالات الإصابة بواقع 13970 ليرتفع مجملها إلى 577505، وهو ما يزيد على 12845 التى سجلتها الأربعاء ودون مستوى قياسى بلغ 16096 يوم الخميس الماضى.

وارتفع كذلك عدد حالات الوفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذى يسببه الفيروس إلى 32019 بعد تسجيل 63 حالة جديدة.

وعززت الحكومة فى الآونة الأخيرة الإجراءات التى تهدف إلى احتواء معاودة ظهور الفيروس، بنفس وتيرة موجة التفشى الأولى وتجنب العزل العام على المستوى الوطنى.

وفرضت فرنسا واحدة من أشد عمليات العزل العام فى أوروبا بين 17 مارس و11 مايو.

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