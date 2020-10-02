القضاء البريطانى يحدد مصير مؤسس ويكيليكس فى يناير 2021

وحسبما أفادت صحيفة "العين" قالت القاضية فانيسا باريتسر، بعد قرابة أربعة أسابيع من جلسات الاستماع فى المحكمة الجنائية "أولد بيلى" فى لندن، إن مؤسس ويكيليكس سيبقى فى السجن، بانتظار صدور القرار المقرر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 3 نوفمبر.

وأسانج (49 عاماً) ملاحق من القضاء الأمريكى بتهمة التجسس، وبسبب نشره اعتبارا من عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسية الأمريكية، بخاصة فى العراق وأفغانستان.

وفى حال إدانة مؤسس ويكيليكس يمكن أن يسجن لمدة 175 عاماً.

وتتهم الولايات المتّحدة أسانج بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكية للخطر، إلا أنه محامييه ينددون من جهتهم بعملية "سياسية" مبنية على "أكاذيب".