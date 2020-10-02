أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع أصوات اشتباكات عنيفة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد.
وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لدينا تهديد أمني خطير جدًا في غرب البلاد".
وأضاف: "تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين وغير السوريين إلى ليبيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة".
وعرض المسماري صورًا قال إنها جثة أبو عبدالله الربعي التكريتي، زعيم تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا، الذي قتل في 14 سبتمبر الماضي.
كما لفت إلى أن "تنظيم داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماع أصوات اشتباكات جنوب غرب طرابلس في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.