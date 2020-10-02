اللقطات الأولى للاشتباكات العنيفة غرب طرابلس.. فيديو

نشرت صحيفة "المرصد" الليبية، لقطات مصورة قالت إنها للاشتباكات العنيفة الدائرة في غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الصحيفة إن الاشتباكات اندلعت ما بين معسكر 7 أبريل ومعسكر الإمداد بين مجموعات مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق جنوب غرب العاصمة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لدينا تهديد أمني خطير جدًا في غرب البلاد".

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وأضاف: "تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين وغير السوريين إلى ليبيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة".

وعرض المسماري صورًا قال إنها جثة أبو عبدالله الربعي التكريتي، زعيم تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا، الذي قتل في 14 سبتمبر الماضي.

كما لفت إلى أن "تنظيم داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس".