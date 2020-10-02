رئيس المجلس الأوروبي: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في ناغورني قره باغ

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ناغورني قره باغ.

وكانت وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، أمس الخميس، استدعاءها سفيرها من إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم ببيع أسلحة إلى أذربيجان.

وتدور معارك ضارية حاليا بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ، وسط اتهامات لنظام رجب طيب أردوغان بمحاولة تأجيج الصراع.

والاشتباكات هي الأسوأ منذ عام 2016، حيث أوقعت خسائر بشرية ومادية من كلا الطرفين، على وقع دعوات التعبئة الوطنية.

والأربعاء، نفت أرمينيا نيتها نشر قوات حفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ، فيما تحدثت أذربيجان عن حصيلة العمليات العسكرية التي بدأت الأحد الماضي.