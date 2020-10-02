محاولات لإبعاد حيتان عن بحيرة "المناورات العسكرية" باسكتلندا

يسارع منقذون لإبعاد مجموعة من الحيتان عن بحيرة اسكتلندية قبل تدريبات عسكرية كبيرة، يخشى دعاة الحفاظ على البيئة من أنها قد تزعج تلك الكائنات البحرية العملاقة.
ولوحظت الحيتان الشمالية قارورية الأنف، التي يمكنها الغوص إلى عمق ألفي متر ونادرا ما تزور المياه الساحلية، لأول مرة حول بحيرة لوخ جويل، ولكن انتهى بها الأمر بعد ذلك في كلايد.
وشوهدت 5 من الحيتان، التي يمكن أن يصل طولها إلى 11.2 متر ووزنها إلى أكثر من 7 أطنان، حول منطقة بحيرة لوخ لونج، ودخلت بعض البحيرات الصغيرة القريبة قبل المناورة العسكرية المقرر إجراؤها قريبا.
وقالت متحدثة باسم خدمة غواصي الإنقاذ البريطانية: "بما أن الحيتان حساسة بشكل خاص للصوت تحت الماء، فقد كنا قلقين بشأن تأثيرها (التدريبات) عليها".
وأضافت أن الفريق كان يحاول "إبعاد الحيتان باستخدام عدد من القوارب في تشكيل، لإعادتها إلى البحر المفتوح"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتبدأ أكبر مناورة عسكرية في أوروبا وتحمل اسم "جوينت ووريور"، السبت، في قاعدة فسلان البحرية بجوار بحيرة جير لوخ.
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